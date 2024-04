Fußball-Kreisliga A Untere Saar Hirtreiter hofft auf Vorentscheidung im Titelkampf

Thomas Klein, der die zweite Mannschaft der SG Mettlach-Merzig trainiert, ist, was die Titelchancen seines Teams angeht, sehr zurückhaltend. „Selbst wenn wir das Spiel am Sonntag gewinnen, haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand, Meister zu werden. Selbst dann, hätten wir immer noch drei Punkte Rückstand.“ Klein, dessen Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren sehr jung ist, freut sich dennoch auf das Spiel. „Es ist schon so, dass es ein Bonbon ist. Ich denke, wir haben eine gute Kulisse, das ist auch eine Belohnung für meine Jungs.“