Großeinsatz : Fehlalarm löst Einsatz am Stausee aus

Losheim am See Einsatzkräfte von DLRG, Rettungsdienst, Polizei und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 16 haben am Mittwochnachmittag im Losheimer Stausee nach einem vermeintlichen Opfer gesucht, das ertrunken sein soll.

Das hat die DLRG mitgeteilt. „Es war nicht nur ein unnötiger, sondern auch ein kostspieliger Einsatz, den der offenbar unbegründete Notruf gegen 17 Uhr ausgelöst hat“, heißt es in der Pressemitteilung. Mehrere bislang unbekannte Personen hätten von der Notrufsäule am Stausee Losheim der Rettungsleitstelle gemeldet, dass gerade ein Mensch im See ertrunken sei. Sofort habe die Leitstelle die DLRG-Wachmannschaft alarmiert, die nur wenige Minuten danach an der Notrufsäule eintraf. Die Personen, die den Notruf ausgelöst hatten, waren verschwunden. Angler und Wassersportler in der Nähe hatten nach ihren Angaben mehrere Personen an der Notrufsäule gesehen, jedoch keinen Notfall auf dem Wasser beobachtet.