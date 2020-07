Feierabendtour des ADFC : Gemütlich mit dem Fahrrad rund um Merzig

Rund um Merzig führt eine Radtour am Freitag, die sich an Einsteiger und Familien richtet.

Zu einer gemütlichen Feierabendtour in der Umgebung von Merzig lädt der ADFC für kommenden Freitag, 17. Juli, ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Hochseilgarten/Yachthafen, Gottfried-von Cramm-Weg, in Merzig.