Todkrankes Kind und finanziell am Ende : Anke Ehmer aus Silwingen bangt um die Zukunft von Tochter Julia

SIlWingen Julia Ehmer muss rund um die Uhr gepflegt werden. Dafür wurde ihre Mutter Anke von ihrem Arbeitgeber vier Wochen freigestellt. Wird diese Frist verlängert, droht ihr nach ihren Worten die Kündigung.

Die schrägen Typen eines Zeichentrickfilms ziehen Julia in ihren Bann – wenn auch nur für kurze Zeit. Dann hat die 24-Jährige, die bald Geburtstag feiert, genug von den bunten Figuren, die über den Bildschirm flimmern. Unter großer Anstrengung macht sie Mutter Anke Ehmer und Halbbruder Daniel klar, dass sie einen Ortswechsel will – raus aus dem Pflegebett, in dem sie die meiste Zeit des Tages verbringen muss, rein in den Rollstuhl, der ihr einen Hauch mehr Freiheit verspricht. Aus eigener Kraft schafft Julia dies schon lange nicht mehr. Die beiden seltenen Erbkrankheiten, die Machado-Joseph-Krankheit und das Niemann-Pick-Syndrom Typ C, haben die junge Frau ausgezehrt. Rund 30 Kilo bringt sie noch auf die Waage – bei einer Größe von 1,62 Meter. Besonders hart waren die letzten Monate für Julia und ihre Familie, erzählt die Mutter. Drei Wochen sei sie auf der Palliativ-Station der SHG-Klinik in Merzig behandelt worden, danach sei sie ins Sankt-Barbara-Hospiz in Bous verlegt worden. „Dort konnte sie allerdings nicht bleiben, da der Pflegeaufwand für die Belegschaft des Hospizes zu groß war“, berichtet Anke Ehmer weiter. Vier weitere Wochen habe ihre Tochter auf der der Palliativ-Station in Uniklinik in Homburg gelegen. „Danach wurde sie nach Hause entlassen. Ich bin nun wieder ganz für sie da.“