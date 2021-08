Wahl in Brotdorf : Manfred Kost bleibt CDU-Chef in Brotdorf

Manfred Kost bleibt CDU-Chef in Brotdorf

Wahl in Brotdorf

Brotdorf Chef des CDU-Ortsverbandes Brotdorf ist und bleibt Martin Kost.

Manfred Kost bleibt Chef des CDU-Ortsverbandes Brotdorf. In der Mitgliederversammlung wurde er erneut bestätigt. Das haben die Christdemokraten mitgeteilt. Geleitet wurde die Versammlung demnach von dem Stadtverbandsvorsitzenden Jürgen Auweiler. Er wies auf die vielen Aktivitäten der CDU in der Stadt Merzig und den Gremien hin. Mit dem Landtagsabgeordneten Frank Wagner wurden zahlreiche Mitglieder des Ortsverbandes für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt, unter ihnen Helmut Backes, der 55 Jahre im Ortsverband und in Vorstandsämtern aktiv ist. Gerhard Schneider wurde für 40 Jahre gedankt, viele weitere Mitglieder schauen auf 25 Jahre im Ortsverband zurück, darunter Manfred und Matthias Kremer, die persönlich begrüßt wurden.