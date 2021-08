Pasta geht einfach immer : Spaghetti Bolognese für die Sommerfreizeit der Kinder aus dem Flutgebiet

Merzig Das SHG-Klinikum Merzig hat den Kindern und Jugendlichen, die aus den Gebieten der Flutkatastrophe kommen, ein Abendessen während der Sommerfreizeit im Grünen Kreis spendiert.

Zur kostenlosen Sommerfreizeit hatte die Evangelische Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Stadt Merzig 23 Kinder aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingeladen. Umsorgt von vielen Helferinnen und Helfern konnten die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren im Zeltlager an der evangelischen Kirche zehn Tage lang eine entspannte Zeit verbringen und sich von dem Schrecken der Überflutungen in ihren Heimatorten erholen.