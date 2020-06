Kostenlose Masken können sich Bürger in dieser Woche in Merzig und Wadern abholen.

In Merzig und Wadern werden in dieser Woche wieder kostenlos Masken und Stoff verteilt. Wie der Landkreis mitteilt, läuft die Masken- und Stoffausgabe vor dem Landratsamt in Merzig am Dienstag, 23. Juni, von 14 bis 15 Uhr. In Wadern steht am Freitag, 26. Juni, von 9 bis 11 Uhr ein Ausgabestand der Ehrenamtsbörse auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.