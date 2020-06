Keine neuen Infektionen : Corona-Zahlen im Kreis Merzig-Wadern bleiben gleich

(Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Merzig-Wadern Weder am Samstag noch am Sonntag sind im Kreis Merzig-Wadern neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Wie der Landkreis mitteilt, sind somit weiterhin drei Menschen aktiv erkrankt – alle drei leben in der Gemeinde Beckingen.