Perl/Nennig Die Corona-Pandemie verursacht die Absage des Traditionsfestes an der Obermosel.

Jetzt hat der Coronavirus auch das saarländische Mosel-Weinfest ausgebremst. Die 43. Ausgabe dieses Traditionsfestes im Dreiländereck findet nun am 21./22./23. August 2021, also erst im nächsten Jahr, statt. Dies haben die Organisatoren vom Festausschuss des Traditionsfestes auf einer Pressekonferenz in Nennig mitgeteilt. „Da die aktuellen Umstände es uns nicht gestatten, das Weinfest in seiner bestehenden Form in diesem Spätsommer zu veranstalten, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, es ins nächste Jahr zu verschieben“, erklärte Karl Fuchs, Vorsitzender des Festausschusses. Die jetzt beschlossene Verschiebung hat zweierlei zur Folge: Das für dieses Jahr geplante Programm des Festes wird komplett ins kommende Jahr übertragen, inklusive der Übernahme der Schirmherrschaft durch Ministerpräsident Tobias Hans. Und: Die amtierende Obermosel-Weinkönigin Chiara und ihre Prinzessin Mariella bleiben ein Jahr länger im Amt – ein absolutes Novum, aber auch folgerichtig: Denn auf dem Moselweinfest in Nennig wird traditionell die neue Weinkönigin inthronisiert..