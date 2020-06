Aktion in Merzig : Eine Mahnwache gegen das Problem des latenten Rassismus

Bürger haben in Merzig für mehr Toleranz geworben. Foto: Heike Hoffmann

Merzig Mit einer Mahnwache haben am Donnerstagnachmittag in Merzig Bürger auf das Problem des latenten Rassismus in der Gesellschaft aufmerksam gemacht und für mehr Toleranz geworben. Zu der Mahnwache vor dem alten Rathaus hatte die Bürgerinitiative „Merzig – unsere Stadt, unsere Zukunft“ aufgerufen, unterstützt wurde die Aktion unter anderem von der Initiative „Omas gegen Rechts“.