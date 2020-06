Merzig : Kitabeiträge für Eltern in Merzig sinken spürbar

Info

Neben der Senkung der Elternbeiträge hat der Stadtrat auch eine Harmonisierung der Schließzeiten von städtischen Kitas und den Nachmittagsbetreuungen in den Grundschulen beschlossen. Bisher war es in Merzig so geregelt, dass von den Einrichtungen in städtischer Trägerschaft die eine Hälfte in den ersten drei Wochen der Sommerferien schließt, die andere Hälfte in den letzten drei Wochen. Dies hätte angesichts der Ferientermine in den kommenden Jahren Probleme schaffen können. Ab 2021 werden nun alle städtischen Kitas einheitlich in den letzten drei Ferienwochen schließen.