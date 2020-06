Merzig Stadtrat beschließt: Die Kreisstadt soll das Gütesiegel für eine naturnahe Waldwirtschaft aufgeben und durch das FSC-Zertifikat ersetzen.

Die Stadt Merzig wird das Naturland-Zertifikat für ihre städtischen Waldflächen aufkündigen und diese stattdessen mit dem Gütesiegel nach FSC-Standards (siehe Info) zertifizieren lassen. Der Stadtrat billigte am Donnerstag einen entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung mit 24 Ja-Stimmen bei sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Das Naturland-Zertifikat war der Kreis­stadt 1998 verliehen worden, es steht für eine naturnahe und nachhaltige Waldwirtschaft. Die soll allerdings, so war von der Verwaltung am Donnerstag zu hören, auch nach der Aufkündigung des Gütesiegels weiter praktiziert werden.

Die Diskussion um die Zertifikate für den Merziger Forst (die Kreisstadt ist größter kommunaler Waldbesitzer im Saarland) hatte durch die Ereignisse im Mühlental bei Bietzen und Menningen neue Dringlichkeit erlangt. Dort waren Anfang des Jahres hunderte Eschenbäume gefällt worden, weil sie von einer Pilzkrankheit befallen waren, die zu einem Abbrechen von Ästen oder einem Umkippen des gesamten Baumes führen kann. Weil das Mühlental im Rahmen des Naturland-Zertifikats als so genannte Referenzfläche gilt, sind dort waldwirtschaftliche Eingriffe weitgehend untersagt. Die mehr als 600 Bäume, die gefällt wurden, müssten folglich an Ort und Stelle liegen bleiben. Das hatte zu Unmut und Protesten unter Anliegern und Nutzern des beliebten Waldstücks, durch das auch der Premiumweg Bietzerberger verläuft, geführt. Es waren Forderungen laut geworden, das Holz wenigstens zum Teil dort zu entfernen. Dies aber lassen die Naturland-Bestimmungen für Referenzflächen nicht zu.

Die Kreisstadt Merzig ist mit ihrem Stadtwald nach den drei für den europäischen Wald relevanten Zertifizierungs-Vorgaben geprüft und anerkannt worden. Dies sind neben dem PEFC-Standard (Programme for the Endorsement of Forest Certfication Schemes) der FSC-Standard (Forest Stewardship Council) sowie als Drittes die Regeln der Naturland-Zertifizierung. Das Naturland-Zertifikat, das nun gekündigt werden soll, besitzt im Saarland außer Merzig nur die Landeshauptstadt Saarbrücken.

Er warf der CDU vor, den Schutz des Waldes aus dem Auge zu verlieren: „Mit einer Senkung der Bewirtschaftungsstandards will man die Nutzung weiter optimieren.“ Er frage sich, was für ein Problem die Initiatoren des Kündigungs-Antrages mit dem Naturland-Zertifikat hätten? „Das Einzige, was man vermutlich wirklich will, sich aber nicht zu sagen traut, ist weniger Waldschutz, weniger Walderholung, mehr Jagdhobby und mehr Möglichkeiten Großtechnik einzusetzen.“