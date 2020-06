Saarfels/Merzig Die Gemeinde Beckingen will den Saargarten aufwerten. Im Rahmen der Umgestaltung soll auch ein neuer Radweg entstehen.

Wenn alles nach Plan läuft, stehen im kommenden Jahr einige Arbeiten im Beckinger Saargarten an. Denn die Gemeinde Beckingen plant, das beliebte Ausflugsziel aufzuwerten. Neben Plänen, das Gelände um Gastronomie und Sportangebote zu erweitern sowie den Spielplatz zu vergrößern, nimmt die Gemeindeverwaltung auch einen neuen Anlauf, um einen Radweg entlang der Saar zu bauen. Künftig soll es dann möglich sein, entlang der Saar durchgängig von der Staustufe Rehlingen bis nach Merzig zu radeln. Derzeit müssen Radfahrer den Weg entlang des Flusses in Höhe Saarfels verlassen und bis zum Bahnhof Fremersdorf entlang der L 174 fahren.

Die Landstraße sei eine der am stärksten befahrenen in der Umgebung, sagt Thomas Nicola von der Tourismusabteilung der Gemeinde Beckingen. In seinen Augen sei die Wegführung entlang der Landstraße daher „keine adäquate Lösung“ für die Radfahrer.