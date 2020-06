Kostenpflichtiger Inhalt: Moselweinfest in Nennig verschoben : Königin Chiara I. bleibt noch etwas länger im Amt

Nennig Wegen der Verschiebung des Moselweinfests aufs kommende Jahr wechselt auch die Regentschaft erst im August 2021.

Die Corona-Pandemie hat schon für einige der beliebtesten Feste unserer Region die frühzeitige Absage für dieses Jahr gebracht. Nun musste sich auch das saarländische Moselweinfest in Nennig dem Sars-Cov-2-Virus beugen: Die 43. Ausgabe dieses Traditionsfestes im Dreiländereck findet nun am 21./22./23. August 2021, also erst im nächsten Jahr, statt (die SZ berichtete kurz).

„Es gibt Termine im Jahr, auf die man sich besonders freut, und dazu gehört seit vielen Jahren unser Weinfest in Nennig“, erklärte bei einem Pressegespräch der Vorsitzende des Festausschuss, Karl Fuchs. „Da es uns die aktuellen Umstände nicht gestatten, das Weinfest in seiner bestehenden Form in diesem Spätsommer zu veranstalten, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, es ins nächste Jahr zu verschieben“, sagte Fuchs bei der Pressekonferenz im Weingut Gales in Nennig im Beisein seiner Vorstandskollegen Peter Petgen (stellvertretender Vorsitzender), Peter Bach (Schriftführer), Pia Henkes (Kassiererin und Vorsitzende der Winzergilde) und Martina Maas (Beisitzerin und ehemalige Weinkönigin 85/86) sowie Winzer und Gastgeber Edgar Gales. Auch eine Verschiebung in den Herbst war nach den Worten von Fuchs nicht möglich, da Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt sind – wobei immer wieder die Frage diskutiert wird, wie eine derartige Großveranstaltung definiert wird.

Karl Fuchs und seine Mitstreiter konnten aber auch mit einigen guten Nachrichten aufwarten. Das Programm des 43. saarländischen Moselwein-Festes steht bereits. Ganz so schwierig war dies allerdings nicht, denn das bestehende Programm wird komplett übernommen. Auch der Schirmherr bleibt mit Ministerpräsident Tobias Hans der gleiche.

Die Corona-Pandemie sorgt zudem für ein weiteres Novum: Weinkönigin Chiara und ihre Prinzessin Mariella bleiben für ein weiteres Jahr im Amt und werden erst beim Weinfest 2021 ihre Regentschaft an ihre Nachfolgerinnen abgeben. Das bestens eingespielte Duo freut sich auf diese unverhoffte Verlängerung ihrer Amtszeit, schließlich hatten sie außer ihrer Amtseinführung und dem Besuch der „Grünen Woche“ in Berlin bislang so gut wie keine Gelegenheit, den saarländischen Wein zu repräsentieren.

Auch wenn coronabedingt der saarländische Weinsommer 2020 mit seinen vielen stimmungsvollen Hof- und Kellerfesten in den saarländischen Weingütern ausfallen muss, ist nach den Worten von Peter Petgen (Weingut Karl Petgen) bei den saarländischen Winzer alles beim Alten. Der Verkauf der hervorragenden letzten Jahrgänge laufe auf Hochtouren, und sogar Weinproben seien möglich – unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem seien die Winzer derzeit in ihren Weinbergen voll gefordert, denn jetzt sei die arbeitsintensive Zeit des Jahres. Nach der zu Ende gehenden Weinblüte muss nach den Worten von Peter Petgen die Laubwand aufgeheftet und aufgebunden werden. Neben den Bodenarbeiten steht auch das Anbinden der Pflanzen in den Junganlagen sowie das Entfernen der Stocktriebe auf dem Programm – alles wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ernte im Herbst.