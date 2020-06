Info

Das Hilbringer Schloss in der heutigen Form wurde im Jahr 1745 im Auftrag von François Dietrich de Maurice errichtet. Näheres über die Geschichte des Schlosses weiß Winfried Vogt, ehemaliger Schulleiter in Hilbringen, der sich sehr umfassend mit der Vergangenheit seines Heimatortes auseinandergesetzt hat. Der Architekt des Hilbringer Schlosses war Christian Kretzschmar, der unter anderem auch die Mettlacher Abtei und das Haus der Merziger Brauerei errichtete, wie Vogt erläutert. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wechselte der Besitzer: Der Gerbereibesitzer Michel Altmayer erwarb das Schloss, welches dann über mehrere Generationen in dessen Familie blieb, berichtet Vogt. Er selbst hat noch eine ganz persönliche Erinnerung an das Gebäude – aus den 1940er Jahren: „Mein Großvater hatte Kühe und ich durfte immer die Milch ins Schloss bringen“, erinnert er sich. Was ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist? Viele alte Stücke, „die wir als Kinder bewundert haben“, unter anderem die Takenplatten (gusseiserne Platten, die Teil des Heizsystems waren, Anmerkung der Redaktion) sowie die große Treppe.