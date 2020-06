Polizei sucht Zeugen : Unbekannter verursacht in Wadern Unfall mit zwei Schwerverletzten und haut ab

Die Polizei sucht nach einem Zusammenstoß in Wadern einen bislang unbekannten Mercedes-Fahrer.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Wadern einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten verursacht und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war der Mann gegen 9.30 Uhr in einem silbernen Mercedes CLK auf der L 149 in Richtung Kreisverkehr am Hochwaldgymnasium unterwegs. Zeugen berichteten laut Polizei, dass der Mann hörbar mit überhöhter Geschwindigkeit und durch den Kreisverkehr driftend in Richtung L 150 Wadrill hindurch fuhr. Weil er zu schnell fuhr, verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen, das aus Richtung Wadrill kam. Der 20-jährige Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden beide ins Krankenhaus gebracht.