Zwei neue Fälle : Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Merzig-Wadern steigt auf elf

Am Mittwoch sind im Landkreis Merzig-Wadern zwei neue Fälle einer Corona-Infektion registriert worden. Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Mittwoch auf SZ-Anfrage mitteilte, stammen beide betroffenen Personen aus der Gemeinde Beckingen.

Neben diesen beiden neuen Fällen gibt es demnach aktuell noch sechs an Covid-19 Erkrankte in der Stadt Merzig, zwei in der Stadt Wadern und einen in Perl, die Gesamtzahl an Corona-Infizierten im Kreis liegt also bei elf. Seit Beginn der Pandemie sind 215 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 erkrankt, 202 gelten als genesen, zwei Personen sind daran verstorben.