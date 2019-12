Erbringen : Erbringer feiern die Heilige des Lichtes

Erbringen Am kommenden Freitag, 13. Dezember, gedenken die Erbringer der Schutzpatronin ihrer Dorfkapelle.

Nicht nur in Schweden wird St. Lucia als Heilige des Lichts besonders verehrt, sondern auch in Erbringen. Denn die altehrwürdige, hoch über dem Dorf stehende, weithin sichtbare Kapelle trägt ebenfalls ihren Namen. So feiern die Erbringer dort traditionell ihren Namenstag am 13. Dezember, diesmal also am kommenden Freitag, mit einer Winterkirmes, dem sogenannten Luzeientag.