Weihnachtsmarkt in Beckingen : Krippenschau und Kunsthandwerk

Beckingen Am Samstag und Sonntag wird es rund ums Beckinger Rathaus weihnachtlich-romantisch.

Mit einem Kunsthandwerkermarkt und einer Krippenausstellung kann der Romantische Weihnachtsmarkt Beckingen am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, aufwarten. Während die Krippenausstellung im Foyer des Beckinger Rathauses gezeigt wird, findet der Kunsthandwerkermarkt in der Deutschherrenhalle Beckingen statt. Beide Veranstaltungen haben die gleichen Öffnungszeiten – am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Der Weihnachtsmarkt selbst kann am Beckinger Rathaus besucht werden und hat am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.