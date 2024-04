Lehrgang bei der Feuerwehr Damit es wie am Schnürchen klappt

Zwölf Feuerwehrfrauen und -männer – darunter erfreulicherweise auch acht Quereinsteiger – aus verschiedenen Löschbezirken der Freiwilligen Feuerwehr Beckingen und zwei vom Löschbezirk Piesbach absolvierten an acht Abenden und drei Samstagen die als Lehrgang Truppmann Teil eins bezeichnete erforderliche Grundausbildung für den Feuerwehrdienst. In 54 Stunden vermittelten Gemeindeausbilder Markus Diwersy und dessen erfahrenes Ausbilderteam den hoch motivierten Wehrleuten in Theorie und besonders in Praxis unter anderem Themen wie Gerätekunde, Löscheinsatz, Wasserentnahme aus Hydranten und offenem Gewässer, Umgang mit Schläuchen und Strahlrohren, Leitern, Personenrettung und technische Hilfeleistungen.