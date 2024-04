Bürgermeisterwahl in Beckingen Amtsinhaber Thomas Collmann: „Wenn ich helfen kann, helfe ich gerne“

Der Blick verliert sich in der Ferne, reicht weit über Saarfels und die Gemeinde Beckingen hinaus. „Von hier aus sieht man fast das halbe Saarland“, sagt Thomas Collmann und lacht. Den Fischerberg nennt er als seinen Lieblingsplatz in der Gemeinde. Nach zuvor regnerischen Tagen zeigt sich an diesem Vormittag die Sonne, in den Bäumen rundherum singen die Vögel, das Fischerberghaus hat just seine Pforten geöffnet und bietet Gelegenheit für eine Tasse Kaffee.