Tischtennis Petrys Medaillenjagd geht munter weiter

Seine noch immer beachtliche sportliche Fitness hat der 89-jährige Manfred Petry vom TTC Beckingen nun wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Tischtennis-Spieler, der vor einigen Wochen zusammen mit seinem Vereinskollegen Harald Groß bei den Saarlandmeisterschaften der Senioren in der Altersklasse ab 80 Jahren den Meistertitel im Doppel holte (wir berichteten), war kürzlich bei den südwestdeutschen Tischtennis-Meisterschaften in Rheinböllen am Start – und erneut erfolgreich.