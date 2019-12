Gemeinsames Lesen in der Bücherei : Lese-Raben widmen sich weihnachtlichen Geschichten

Beckingen Die Lese-Raben in Beckingen lesen am Mittwoch, 11. Dezember, in der Katholischen Öffentlichen Bücherei, Herrenbergstraße 6, zum Thema „Weihnachten“. Los geht es um 15.30 Uhr, Ende ist gegen 16.30 Uhr.

Bei den Lese-Raben treffen sich jeden Monat kleine Leser und Zuhörer. Das Jugendbüro Beckingen und die Katholische Öffentliche Bücherei Beckingen (KÖB) laden dabei alle Kinder ab sechs Jahren zu zauberhaften, aufregenden und phantasievollen Ausflügen in das Reich der Bücher ein. Den Kindern werden Geschichten und Passagen aus Kinder- und Jugendbüchern vorgelesen. Jedes Treffen steht unter einem bestimmten Motto, mal wird zu saisonalen, mal zu phantastischen Themen vorgelesen. Nach dem Vorlesen sind die Kinder zu einem kleinen Kreativ- oder Aktions-Angebot eingeladen und haben die Möglichkeit, in der Bücherei zu stöbern und sich Bücher auszuleihen.

Das Angebot ist kostenlos. Die Aufsichtspflicht des Kreisjugendamtes besteht nur während der Veranstaltung. Es wird darum gebeten, die Kinder in die ausliegende Anwesenheitsliste einzutragen.