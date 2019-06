Anke Rehlinger zu Partei-Bundesvorstand : Saar-SPD-Chefin will Mitglieder bei Wahl der Bundesspitze einbinden

Saarbrücken Die mitgliederstärkste Partei Deutschlands müsse auf die Basis bei der Entscheidung um den Vorsitz hören, sagt die saarländische SPD-Parteichefin Anke Rehlinger.

Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger möchte die Mitglieder ihrer Partei an der Suche nach einer neuen Spitze beteiligen. „Wir sind die mitgliederstärkste Partei. Die Mitglieder sollten deshalb breit eingebunden werden, wenn es um die neue Parteispitze geht“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Meine Partei tut gut daran, jetzt in Ruhe ein Verfahren zu besprechen für die weiteren Schritte“, sagte sie auf die Frage nach einer möglichen Urwahl der Parteiführung. Rehlinger gehört auch dem SPD-Bundesvorstand an.