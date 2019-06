Stichwahlen im Saarland : 13 Saar-Kommunen wählen Rathaus-Chefs

Saarbrücken Stichwahl: Wer setzt sich in Saarbrücken, Neunkirchen, St. Ingbert und zehn weiteren Kommunen durch?

Während in Neunkirchen SPD-Kandidat Jörg Aumann nach 46,8 Prozent im ersten Wahlgang nun klarer Favorit gegenüber Dirk Käsbach (CDU, 27,5) ist, blickt die Landespolitik nervös auf Saarbrücken. CDU-Bewerber Uwe Conradt versucht hier, der seit 2004 regierenden Charlotte Britz (SPD) eine dritte Amtszeit zu verwehren. Der Direktor der Landesmedienanstalt holte vor zwei Wochen 29 Prozent, Britz blieb mit 36,8 Prozent 20 Punkte hinter ihrem Ergebnis von 2011. Die Wahl gilt als spannend, weil die im ersten Wahlgang starken Grünen keine klare Empfehlung gegeben haben. Auch andere Amtsinhaber müssen – legt man den ersten Durchgang zugrunde – um ihre Posten bangen. So lag in St. Ingbert OB Hans Wagner (parteilos) vor zwei Wochen mit 41,7 Prozent nur 0,3 Punkte vor Finanzstaatssekretär Ulli Meyer (CDU). In Blieskastel hatte Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener (CDU) fast neun Punkte Rückstand auf SPD-Bewerber Bernd Hertzler, im Mandelbachtal war CDU-Rathauschef Gerd Tussing (32 Prozent) von Maria Vermeulen (SPD, 49,7) schon fast geschlagen. Aber auch in Püttlingen, Riegelsberg, Heusweiler, Kleinblittersdorf, Losheim am See, Sulzbach, Überherrn und Wallerfangen kämpfen die Bewerber um jede Stimme.