Corona-News im Live-Ticker : Zwei Fälle der Omikron-Virusvariante in Deutschland bestätigt

Liveblog Saarbrücken In München sind die ersten beiden Fälle der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. Alle Infos im Live-Ticker.

Deutschland wird Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete in der Nacht zum Samstag in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagmorgen mit. Gegebenenfalls seien auch Nachbarländer Südafrikas betroffen.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn appellierte RKI-Präsident Lothar Wieler, jetzt alles zu tun, um die vierte Welle zu brechen. Er verweist darauf, dass bereits mehr als 100.000 Menschen in Deutschland seit Beginn der Pandemie ihr Leben verloren hätten. "Wie viele Menschen müssen denn noch sterben?" fragt Wieler. "Was muss denn noch geschehen", damit alle daran mitwirken, das Virus zu bekämpfen?"

Spahn äußert sich auf einer Pressekonferenz in Berlin auch zu den bevorstehenden Feiertagen: Harte Beschränkungen zu Weihnachten kann er nicht ausschließen. "So schmerzhaft das ist und so leid es mir tut – was den unterschied macht, ist das kurzfristige Reduzieren von Kontakten. Was Weihnachten ist, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, erst mal müssen wir schauen was jetzt ist."Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 770 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 880 gewesen. 59 246 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem zwei weitere Todesfälle. 1106 Menschen starben damit seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.