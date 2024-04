„Völlig aus der Hüfte geschossen“ So reagiert die Saar-Politik auf Umzugsprämie für Fachkräfte, die ins Saarland kommen

Saarbrücken · Die saarländische Landesregierung will mit einer Umzugsprämie mehr Fachkräfte ins Saarland locken und dem Fachkräftemangel so etwas entgegensetzen. Kritik an der Prämie kommt von der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände und der CDU.

08.04.2024 , 18:17 Uhr

Mit einer Prämie will die Landesregierung Fachkräfte beim Umzug unterstützen und so für das Saarland gewinnen. Eine Idee, die nicht überall gut ankommt. Foto: djd/AXA Konzern AG