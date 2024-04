Kampf gegen Wohnungsnot Junge Union will im Saarland 50 neue Baugebiete für insgesamt 1000 Billighäuser

Die Junge Union (JU) Saar will mit der Forderung nach 1000 Niedrigpreis-Häusern in den Kommunalwahlkampf ziehen. Die Häuser sollen inklusive Grundstück 250 000 Euro kosten und innerhalb von drei Jahren in Modul- und Massivbauweise gefertigt und errichtet werden – dank hoher Stückzahl mit „enormen Kostenvorteilen“.