Auf dem Rathausflur ging es danach hoch her Sehenden Auges ins Fiasko – wie es zum Ausschluss der AfD von der Stadtratswahl in Saarbrücken kam

Niemand in der Spitze der saarländischen AfD kann behaupten, er hätte den Ausschluss der Partei von der Stadtratswahl in Saarbrücken nicht kommen sehen. Noch vor Tagen warnte der Landesvorsitzende Carsten Becker in einem Schreiben an seine Gegner: „Nun liegt durch Ihre bisherige Verweigerung einer Listenrücknahme ... eine sogenannte Mehrfacheinreichung von Wahlvorschlägen vor, was in der Regel zur Nichtzulassung aller entsprechenden Wahlvorschläge der Partei führt. ... Der Partei droht durch die Nichtzulassung zur Wahl des Stadtrates Saarbrücken ein schwerer Schaden.“