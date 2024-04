Jetzt offiziell Ex-Ministerpräsident Peter Müller wird Kolumnist bei dieser großen deutschen Zeitung

In dem Podcast riet Müller von einem AfD-Verbotsverfahren ab. Die Nachteile eines solchen Verfahrens überwögen die Vorteile bei weitem. Die Anforderungen seien sehr, sehr hoch. „Das Risiko, dass ein Verfahren scheitert, ist hoch“, sagte Müller. Die letzten Verfahren hätten vier bis fünf Jahre gedauert plus einer Vorbereitung des Antrags von bis zu zwei Jahren. Während dieser Zeit sei die Partei in einer Märtyrerrolle.