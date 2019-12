Kommunale Schulden : Bouillon fordert Parteifreunde zum Einlenken auf

Saarbrücken/Berlin Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) begrüßt die Pläne des Bundes zur Übernahme kommunaler Schulden. Doch die eigenen Parteifreunde blockieren bisher den Vorschlag.

In der Diskussion um Bundeshilfen für hochverschuldete Kommunen fordert der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) seine Parteifreunde in Berlin und in den finanzstarken Bundesländern zum Einlenken auf. Diese blockieren bisher den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), die 2500 am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands zu entschulden und ihnen somit einen Neuanfang zu ermöglichen.