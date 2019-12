Grewenig-Nachfolger : Suche nach Chef für Völklinger Welterbe zieht sich hin

Christine Streichert-Clivot (SPD), Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes. Foto: dpa/Oliver Dietze

Völklingen Die neue Leitung des Weltkulturerbes Völklinger Hütte soll in der ersten Jahreshälfte 2020 benannt werden – und damit später als zunächst geplant. Das sagte Saar-Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstagabend in Völklingen.