Reaktionen der Landtagsfraktionen auf höhere CO2-Preise : Kein Klimaschutz ohne Industriepolitik

Saarbrücken Nach zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf das Klimapaket geeinigt (wir berichteten). Wichtigster Punkt: Die CO2-Bepreisung pro Tonne fällt nun doch höher aus als geplant: Sie steigt für fossile Heiz- und Kraftstoffe ab 1. Januar 2021 auf 25 Euro pro Tonne.

Alexander Funk, CDU-Fraktionschef im Saar-Landtag, lobte den Kompromiss, obwohl man im Hinblick auf die damit verbundene Verteuerung der energieintensiven Stahl-Produktion, die das Land in besonderem Maße trifft, den niedrigeren Einstiegspreis für „sinnvoll“ gehalten hätte. „Wir erwarten finanzielle Hilfe vom Bund und der EU für eine klimaneutrale Stahlproduktion im Saarland“, betonte Funk. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet von der CO 2 -Bepreisung bei gleichzeitiger Umstiegsförderung auf klimafreundliche Technik gar ein „Konjunkturpaket fürs Handwerk“.