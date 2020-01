Gastbeitrag zur Wahl der LMS-Chefin : Wahl bei Medienanstalt eklatanter Rechtsverstoß

Professor Dieter Dörr lehrte Medienrecht in Mainz. In den 90er Jahren war der Saarbrücker Justiziar des SR. Foto: Dieter Dörr

Saarbrücken Gegen die am Mittwoch vorgesehene Wahl einer neuen Direktorin bzw. eines neuen Direktors der Landesmedienanstalt Saarland bestehen durchgreifende rechtliche Bedenken.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine Direktorenstelle bei einer Landesmedienanstalt ein öffentliches Amt im Sinne von Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz darstellt. Daraus folgt, dass allen Bewerberinnen und Bewerbern ein Anspruch auf chancengleichen Zugang zu diesem Amt zusteht, womit ein Bewerbungsverfahrensanspruch verbunden ist. Das Verfahren ist also so zu gestalten, dass es dem Entscheidungsgremium ermöglicht, eine Bestenauswahl unter verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten zu treffen.