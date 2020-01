Direktoren-Wahl bei der Landesmedienanstalt : Koalition kann die Aufregung nicht verstehen

Die Landesmedienanstalt Saarland hat ihren Sitz auf den Saarbrücker Saarterrassen. Am Mittwoch wird der Landtag eine neue Direktorin wählen – in geheimer Wahl. Doch wer es wird, steht faktisch schon längst fest. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken CDU und SPD werden die Wahl der Abgeordneten Ruth Meyer am Mittwoch im Landtag durchziehen. Vorfestlegungen hat es angeblich nie gegeben, das Verfahren sei „transparent“ gewesen.

Die CDU hatte Meyer im Oktober nominiert, also noch bevor die Stelle ausgeschrieben wurde – nach Ansicht des Medienrechtlers Professor Helge Rosse-Stadtfeld ein glasklarer Rechtsverstoß, weil damit faktisch feststand, wer die Stelle bekommen soll. Kritik lassen CDU und SPD aber nicht gelten. „Wir halten das Verfahren für transparent, auch nachvollziehbar“, sagte CDU-Fraktionschef Alexander Funk am Montag. Die Nominierung Meyers ändere nichts an der Tatsache, dass die 51 Abgeordneten frei ihrer Entscheidung seien, wen sie in geheimer Wahl wählen. Die Nominierung Meyers sei „kein Vorgriff“ gewesen, sondern lediglich „die Ankündigung ihrer Kandidatur“.