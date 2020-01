Saarbrücken Die für Mittwoch im Landtag geplante Wahl der CDU-Abgeordneten Ruth Meyer zur neuen Direktorin der Landesmedienanstalt verstößt nach Ansicht des Medienrechtlers Helge Rossen-Stadtfeld eindeutig gegen gesetzliche Vorgaben.

Der saarländische Landtag wird am Mittwoch die CDU-Abgeordnete Ruth Meyer zur neuen Direktorin der Landesmedienanstalt wählen. Die große Koalition hat sich im Oktober 2019 auf sie geeinigt, noch bevor die Stelle im November öffentlich ausgeschrieben wurde. Der Medienrechtler Helge Rossen-Stadtfeld, Professor für öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr in München, sieht darin gleich zwei Rechtsverstöße, wie er im SZ-Interview erläuterte. Die Linke fordert wegen der rechtlichen Bedenken eine Verschiebung der Wahl.