Ministerrat beschließt „Landarztquote“ : Land will Studienplätze für zukünftige Landärzte reservieren

Saarbrücken Die Landesregierung hat eine Landarztquote beschlossen. Sie will Studienplätze für Bewerber reservieren, die sich nach ihrer Ausbildung als Hausarzt in ländlichen Regionen des Saarlandes niederlassen.

Am Dienstag stimmte der Ministerrat für das sogenannte Landarztgesetz, mit dem sich ab Februar auch der Landtag befassen wird. Ab dem Wintersemester 2020/21 soll an der Saar-Uni ein Teil der Studienplätze in Humanmedizin zukünftigen Landärzten vorbehalten sein. Zuletzt nahm die Saar-Uni 280 Medizinstudenten auf.

Wie hoch die Quote ausfallen soll, teilte das Sozialministerium nicht mit. In der Vergangenheit war von zehn Prozent der Plätze die Rede. Zum Zuge kommen sollen Bewerber, die sich vertraglich verpflichten, als Allgemeinmediziner zehn Jahre in ländlichen Gebieten zu arbeiten, in denen es an Hausärzten mangelt – oder die von einer Unterversorgung bedroht sind. Wer sich nicht an die Vereinbarung hält, dem soll eine Strafe in Höhe von 250 000 Euro drohen.