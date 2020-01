Klimaschutz-Plan der EU-Kommission : Hilft Brüssel dem Saarland beim Kohleausstieg?

Das Kohlekraftwerk in Völklingen-Fenne. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken/Brüssel Der Klimaplan der EU-Kommission soll Milliardenhilfen für Kohleregionen vorsehen. Profitiert davon auch das Saarland?

Am Dienstag legt die Kommission erstmals Zahlen für ihren sogenannten „Green Deal“ vor. Mit dem ambitionierten Klimaplan will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Kontinent bis 2050 klimaneutral machen.

Der Übergangsfonds der EU-Kommission sei das richtige Signal, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Klimaschutz müsse für die europäischen Industrieregionen auch leistbar sein. Rehlinger will sich nun mit einem Brief an Kommissions-Vize Frans Timmermans wenden, um ihn auf den Strukturwandel im Saarland aufmerksam zu machen und zu erfahren, wie die Region von dem Fonds profitieren könnte. Timmermans ist für die Umsetzung des Klimaplans zuständig.