Saarbrücken Rückschlag für die große Koalition und die Landtagsverwaltung: Der renommierte Saarbrücker Medienrechtler und ehemalige SR-Justiziar Professor Dieter Dörr sieht in der für Mittwoch im Landtag geplanten Wahl der LMS-Spitze eklatante Rechtsverstöße.

Vor der für Mittwochmorgen geplanten Wahl der CDU-Abgeordneten Ruth Meyer zur neuen Direktorin der Landesmedienanstalt (LMS) prangert ein weiterer renommierter Medienrechtler erhebliche Rechtsverstöße an. Dieter Dörr, einst Justiziar des Saarländischen Rundfunks und Direktor des Instituts für Europäisches Medienrecht Saarbrücken sowie Professor für Medienrecht in Mainz, macht „durchgreifende rechtliche Bedenken“ geltend.

„Diese ergeben sich nicht nur aus der öffentlichen Vorfestlegung auf eine bestimmte Kandidatin vor der Ausschreibung der Stelle, sondern auch daraus, dass die Wahl nicht für den Rest der Amtszeit, sondern auf die Dauer von sieben Jahren erfolgen soll“, schreibt Dörr in einem Gastbeitrag für die SZ. Der Saarbrücker war bis 2017 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Medienrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und leitete von 1990 bis 2018 das Mainzer Medieninstitut. Seit 2017 hat er eine Senior-Forschungsprofessur inne. Er gilt als einer der führenden Medienrechtler in Deutschland.

Die Expertise Dörrs ist daher ein Rückschlag für die große Koalition. Dörr schreibt, allen Bewerberinnen und Bewerbern müsse ein Anspruch auf chancengleichen Zugang zu diesem Amt zustehen. Wenn man dem Landtag diese Kompetenz zugestehe (was Dörr unter verfassungsrechtlichen Aspekten und wegen der Staatsferne der Landesmedienanstalten als problematisch ansieht), sei bei der Ausgestaltung und Auswahl in jeder Hinsicht auch nur der Eindruck einer nicht an der Bestenauslese orientierten Entscheidung zu vermeiden, so Dörr. „Dagegen ist durch die bereits vor der Ausschreibung öffentlich bekundeten Vorfestlegungen des Ministerpräsidenten und der Mehrheitsfraktion, die auch noch die mehr oder minder klar formulierte Zustimmung des Koalitionspartners gefunden hat, eklatant verstoßen worden.“