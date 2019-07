Doktor-Titel-Affäre im Vorstand : Vize-Chefin der Saar-Linke tritt von ihrem Amt zurück

Saarbrücken Im Streit um ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Titelmissbrauchs gegen ihren Vorstandskollegen Andreas Neumann hat Patricia Schumann nun für sich die Konsequenzen gezogen.

Was hat es mit dem Doktortitel auf sich, von dem die Rede ist, dass dieser überhaupt keine Bewandtnis hat? Das wollte Patricia Schumann von ihrem Amtskollegen im Landesvorstand der Saar-Linken, Andreas Neumann, wissen. Gleichzeitig forderte sie seinen Rücktritt, wenn das nicht geklärt wird. Der Streit um den akademischen Titel schwelt weiter, Neumann ist nach wie vor auf seinem Posten. Darauf hat die parteiinterne Kritikerin jetzt eine Entscheidung gefasst und ist selbst vom Posten der Vize-Parteichefin zurückgetreten. Entsprechende Information bestätigen am Samstag (13. Juli) auf Nachfrage Parteimitglieder.

Strafanzeige wegen Akademikertitel

Schon geraume Zeit ohne Parteispitze

Nach Schumanns Rücktritt bleiben der Partei an der Saar nur noch zwei stellvertretende Vorsitzende: Den aus Wadgassen stammenden Naumann und Barbara Spaniol aus Homburg. Den Vorsitz hatte Jochen Flackus bereits im Februar 2018 aufgegeben. Gesundheitliche Gründe gab er damals für den Rückzug an. Er war nur kurze Zeit im Amt. Während eines Landesparteitages Ende November 2017 hatten ihn die Delegierten gewählt. Die neuen Wahlen stehen im September an.