Stadt Saarbrücken plant Abberufung : Feuerwehrchef Denzer lehnt Rücktritt ab

Saarbrücken Der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Saarbrücken, Marc Denzer, wird seinen Posten nicht räumen. Ein Rücktritt stehe für ihn nicht zur Debatte, sagte Denzer nach einer Anhörung mit 400 Feuerwehrleuten am Donnerstagabend in der Landeshauptstadt.

