Gleichwertige Lebensverhältnisse : Saar-Politik hofft auf Fördergelder vom Bund

Saarbrücken Werden saarländische Kommunen bald entlastet? Die Bundesregierung verspricht neue Hilfen für abgehängte Regionen.

(ine/dpa) Die Pläne der Bundesregierung, abgehängte Regionen in Deutschland künftig gezielter zu unterstützen, sind im Saarland auf ein positives Echo gestoßen. Das Bundeskabinett hatte mit seinem Beschluss Konsequenzen aus den Ergebnissen der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gezogen. Die Pläne wurden am Mittwoch von Innenminister Horst Seehofer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) vorgestellt. Demnach sollen die Mittel des Bundes nicht mehr vorrangig in den Osten der Republik fließen. Unter anderem will die Bundesregierung Unternehmen in Regionen locken, aus denen junge Menschen abwandern. Zudem sollen Wege gefunden werden, wie hohe Altschulden schneller abgebaut werden könnten.