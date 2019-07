Nach dem Rücktritt : Beschädigtes Vertrauensverhältnis – Deshalb ist die Vize-Chefin der Saar-Linke zurückgetreten

Saarbrücken Die Basis für eine Zusammenarbeit im Landesvorstand habe nicht mehr bestanden.

Keine Basis der Zusammenarbeit

Letzterer ist Grund dafür, dass Schumann nun das Handtuch warf. Konkret: das Strafverfahren gegen ihren Parteikollegen. Denn es besteht der Verdacht, dass er seinen Doktortitel zu unrecht trägt. „Ich hätte mir gewünscht, dass er zumindest sein Amt bis zur Klärung ruhen lässt“, sagt Schumann am Sonntag (14. Juli) der SZ. Das ist aber nicht der Fall. „Damit war eine Basis der Zusammenarbeit nicht mehr im ausreichenden Maße vorhanden.“ Es fehle an „gegenseitigem Vertrauen“, argumentiert die ehemalige Vize-Chefin. Wie es jetzt im verbliebenen Vorstand weitergeht, darüber müsse das Gremium nach den Sommerferien reden.

Schumanns politische Zukunft

Was Schumanns Zukunft in der Linke angeht, erklärt sie: „Ein Austritt aus der Partei steht nicht zur Debatte.“ Außerdem werde sie ihr Mandat im Saarbrücker Stadtrat behalten. „Ich werde politisch aktiv bleiben.“ Wie diese Arbeit indes aussieht – dafür nehme sie sich jetzt Zeit. „Ich werde mich während der Ferien erst einmal sortieren.“

„Wir sind regierungsfähig“

Dass die Querelen innerhalb ihrer Partei der Außendarstellung schaden, bemerke sie sehr wohl. „Auch ich werde weiterhin mein Möglichstes tun, dass die Sachpolitik wieder in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rückt.“ Die Linke arbeite in der Sachpolitik, die jedoch vom Streit oftmals in der Wahrnehmung überlagert werde. So traut Schumann ihrer Partei Regierungsverantwortung „auf alle Fälle“ zu. „Wir sind regierungsfähig.“