Kommission stellt heute mögliche Gebiete vor : Leinen kann sich kein Atomendlager im Saarland vorstellen

Saarbrücken Spannung in Gorleben und vielen anderen Orten: Am Montagvormittag soll die erste Stufe der Suche nach einem Atomendlager gezündet werden. Ex-Saar-Umweltminister Jo Leinen fordert Transparenz.

Das Saarland muss sich offenbar nur sehr geringe Sorgen machen, bei der Suche nach einem Atomendlager in der Fokus zu geraten. Diese Einschätzung hat der frühere Umweltminister Jo Leinen (SPD), der Mitglied im Bürger-Begleitgremium der Endlagersuche ist, vertreten. „Sicher ist nichts“, sagte er der SZ. Auch im Südwesten werde es potenziell geeignete Gebiete geben. „Im Saarland kann ich mir aber wenig vorstellen.“ Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will am Montagmorgen einen Zwischenbericht zur Suche nach einem Standort veröffentlichen und die Gebiete für eine genauere Analyse vorauswählen. Das 17-köpfige Nationale Begleitgremium aus Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, dem Leinen angehört, soll Transparenz bei der Suche nach dem Atomendlager sicherstellen.