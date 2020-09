Personalmangel in der Justiz : Richterbund fürchtet um Saar-Justiz

Christian Dornis, Vorsitzender des Saarländischen Richterbundes. Foto: Saarländischer Richterbund

Saarbrücken Das Justizministerium räumt Belastungen ein, seit 2019 werde aber Personal aufgebaut.

Der saarländischen Justiz ist nach Einschätzung des Richterbundes nicht mehr in der Lage, ihrer Aufgabe in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Personalknappheit bei den Geschäftsstellen der Gerichte (mittlerer Dienst) und bei den Rechtspflegern (gehobener Dienst) nehme Ausmaße an, die zunehmend die Funktionstüchtigkeit der Justiz als Ganzes bedrohten, warnte der soeben wiedergewählte Vorsitzende Christian Dornis. Auch die Ausstattung mit Richtern und Staatsanwälten sei unzureichend – bei zugleich ständigem Zuwachs an Aufgaben.

Bereits die bestehenden Aufgaben ließen sich mit der gegenwärtigen Personaldecke kaum noch lösen. Die steigenden Anforderungen durch die Elektronisierung der Justiz, die Bekämpfung der immer komplexeren Internetkriminalität, der organisierten Kriminalität, von Hassdelikten, Betrugs- und Steuerstraftaten, Kinderpornografie und so weiter, aber auch die steigende Zahl an Zivilprozessen oder sozialgerichtlichen Verfahren ließen sich mit dieser Personalausstattung nicht bewältigen. Die Situation dulde keinen Aufschub. „Die Politik ist gefordert, für die notwendige Personalausstattung der Gerichte zu sorgen. Der Rechtsstaat nimmt Schaden, wenn nicht ausreichend Menschen für ihn arbeiten“, so Dornis.

Staatssekretär Roland Theis (CDU). Foto: Saarland/M. Lutz/Lutz, Markus