Nach Corona-Test : Ministerpräsident Hans beendet freiwillige Quarantäne

Saarbrücken Entwarnung in der Staatskanzlei. Nach einem negativen Corona-Test will Saar-Regierungschef Tobias Hans ab Freitag wieder Termine wahrnehmen.

Hans hatte am Mittwoch vorsorglich zunächst alle Termine abgesagt, nachdem bekannt wurde, dass er sich am Freitag vergangener Woche bei einer Podiumsdiskussion in der saarländischen Landesvertretung in Berlin mit einer Person im gleichen Raum aufgehalten hatte, die später positiv getestet wurde. Bei dieser Person handelte es sich um einen Personenschützer von Außenminister Heiko Maas (SPD). Hans hatte mit Maas im Podium diskutiert.