Projekt Transformationswerkstatt : IG Metall will den „Umbauprozess“ in der Saar-Wirtschaft mitgestalten

Saarbrücken Die Transformationswerkstatt Saar soll Lösungen für die Industrie-Krise entwickeln, die tausende Jobs bedroht. Das Projekt der Gewerkschaft ist bundesweit einmalig.

Die IG Metall will aktiv in der regionalen Strukturpolitik mitmischen. Dafür wurde jüngst die Transformationswerkstatt Saar (TWS) gestartet. „Mit der Gründung dieses neuen Instrumentes wollen wir zum Gelingen des anstehenden Umbauprozesses im Saarland beitragen. Es ist wichtig, dass dieser Transformationsprozess gelingt. Denn im Saarland hängen allein rund 60 000 Arbeitsplätze direkt und indirekt von den beiden Krisenbranchen Stahl und Auto ab, nahezu das ganze Land lebt davon“, sagte Jörg Köhlinger, Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte am Freitag in Saarbrücken bei der Vorstellung dieses in Deutschland bislang einmaligen Pilotprojektes. Da das Saarland überproportional im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl an diesen beiden Schlüsselbranchen hänge, sei hier die Not am größten. Die extrem starke Abhängigkeit der Automotive-Arbeitsplätze vom Verbrennungsmotor könne nicht von heute auf morgen umgebaut werden, weil die meisten Betriebe kein anderes Geschäftsmodell hätten – zumindest noch nicht.