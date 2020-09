Corona-Zahlen steigen : Städte für Ausweitung der Maskenpflicht

Berlin/Saarbrücken Der Ruf nach härteren Corona-Regeln wird lauter. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert ein klares Signal der Politik.

Am Dienstag will Merkel mit den Ministerpräsidenten über Folgerungen aus der aktuellen Entwicklung beraten. Zuletzt gab es wiederholt Tage mit mehr als 2000 neuen positiven Corona-Tests in Deutschland. Auch Saar-Regierungschef Tobias Hans (CDU) forderte am Wochenende von der Ministerpräsidentenkonferenz „ein klares Signal der politischen Führung in der Krise, das lautet: Es ist jetzt nicht die Zeit für Partys und Treffen ohne Abstand und ohne Maske“. Es gelte, die stabile Situation in Deutschland zu erhalten, sagte Hans er der Rheinischen Post und warnte vor einem „zu leichtfertigen Verhalten“. Die Zahlen würden zeigen, dass man noch immer mitten in der Pandemie sei. Die Infektionsketten müssten nachverfolgbar bleiben. Diesen großen Vorteil dürfe Deutschland nicht verspielen. „Alles andere hätte dramatische Folgen für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Wirtschaft und unser gesellschaftliches Leben“, warnte Hans.