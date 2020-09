Neuer Bericht : Der nächste Schritt auf dem Weg zum Endlager

Berlin Es war zuletzt ruhig um das Thema Atommüll. Das ändert sich diesen Montag mit dem neuen Zwischenbericht zu möglichen Enlager-Standorten. Darum geht es:

Spätestens Ende 2022 geht in Deutschland der letzte Atomreaktor vom Netz. Was übrig bleibt, sind unter anderem hochgefährliche Abfälle, die noch Hunderttausende Jahre strahlen – und zwar etwa 1900 Behälter oder 27 000 Kubikmeter. Wo dieser Müll hin soll, ist offen. Es braucht ein Endlager, und es soll in Deutschland unterirdisch entstehen, 500 Jahre lang soll der Atommüll wieder geborgen werden können, falls das notwendig oder sinnvoll ist.