Equal Pay Day : Frauen sind systemrelevant, aber unterbezahlt

Saarbrücken Die SPD im Saar-Landtag fordert mit Blick auf die Corona-Pandemie ein Umdenken bei der Systemrelevanz von Berufen und der dazugehörigen Bezahlung. Frauen verdienen laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung in ihrem gesamten Erwerbsleben nur etwa halb so viel wie Männer.

„Egal ob im Gesundheitswesen oder im Supermarkt – es sind überwiegend Frauen, die in diesen Tagen besonders gefordert werden“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin Petra Berg am Dienstag zum „Equal Pay Day“, dem „Tag für gleiche Bezahlung“. „Sie können nicht einfach Home-Office machen, sondern gehen für die Allgemeinheit ein höheres persönliches Risiko ein.“ Drei von vier Beschäftigten im Gesundheitswesen sind weiblich, im Einzelhandel machen die Frauen einen Anteil von 70 Prozent aus. Die Systemrelevanz dieser Berufsgruppen müsse sich auch in der Bezahlung widerspiegeln.